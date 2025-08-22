Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, AKP’li Özlem Çerçioğlu’nun Kuşadası’nda imar rantı baskısıyla ilgili iddialarına sert tepki gösterdi. Gürbilek yaptığı açıklamada “Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve AKP’li Özlem Çerçioğlu tarafından gündeme taşınan iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek’in açıklaması şu şekilde:

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve AKP’li Özlem Çerçioğlu tarafından gündeme taşınan Kuşadası’nda imar rantı baskısı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Özlem Çerçioğlu hiçbir etiğe uymayan, siyasi ikbal korkusu ile yaptığı manevrayı haklı çıkarmak ve oy hırsızlığı yaparak 344 bin Cumhuriyet Halk Partilinin hakkını gasp etmesini örtbas edebilmek için klasik yalan ve kumpas kokan eylemlerine başlamıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, imar konusunda bir rahatsızlığı olduysa neden bugüne kadar sesi hiç çıkmadı. Madem bu kadar baskı altındaydı neden hiç bir suç duyurusunda bulunmadı. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki imar konusunda yetkili olan kurum bizzat Aydın Büyükşehir Belediyesi’dir. Onay makamı kendisi iken ortada baskı yapan bir taraf varsa yine kendisinden başkası değildir. Bu nedenle baskı yapıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.

Kendi sosyal medya trollerine yaptığı açıklamanın aksine bahsi geçen konularda Genel Merkez’e yapılmış herhangi bir şikayet de görüşmede mevcut değildir. Bu husus, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybek ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından da açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir.

Hal böyleyken, Çerçioğlu’nun bu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Yani dile getirilen iddiaların gerisinde, açıkça görüldüğü üzere yaptığı parti değişikliği ve 344 bin oya yönelik yapılan oy hırsızlığını meşrulaştırma çabası bulunmaktadır.

Bu çerçevede, AKP’li Çerçioğlu hakkında, yapmış olduğu mesnetsiz açıklamalar ile ve bu açıklamaları tek taraflı şekilde yayımlayan medya organları hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Habercilik, karşı tarafın görüşünü almadan yapılan tek taraflı yayınlarla değil, objektif ve tarafsız şekilde yapılmalıdır. Aksi halde bu durum basın etiğine ve basın ahlak yasasına aykırı olup aynı zamanda basın suçu teşkil etmektedir.

Tüm bu gerçekler ışığında, gerekli hukuki süreçler en kısa sürede başlatılacaktır.