Türkiye'nin zengin doğal ve tarihî mirasına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın koruyucu kalkanı olarak bilinen Samson Dağları'nda yer alan 900 yıllık Kurşunlu Manastırı, doğa ve tarih severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, bu önemli tarihi mekan üzerinde incelemelerde bulunarak bölgenin korunması ve tanıtımı hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Keklik'in Kurşunlu Manastırı ziyareti

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, tarihi Kurşunlu Manastırı'nı ziyaret etti. Davutlar Mahallesi'nden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ve denizden 600 metre yükseklikte bulunan manastır, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içinde yer alıyor. Kaymakam Keklik, manastırın çevresindeki ormanlık alanda incelemelerde bulunarak, bölgenin korunması ve turizme kazandırılması konularında yetkililerden bilgi aldı.

Kurşunlu Manastırı’nın tarihi ve önemi

900 yıllık geçmişe sahip olan Kurşunlu Manastırı, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın yaban hayatı açısından zengin ekosisteminin bir parçası olarak kabul ediliyor. Tarihi yapının, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşen tarihi mirası, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor.

Kaymakamlık açıklaması

Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kaymakamımız İbrahim Keklik, Davutlar Mahallesi’nden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ve 600 metre yükseklikte, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içindeki Kurşunlu Manastırı'nda kapsamlı incelemelerde bulunmuştur. Bu ziyaretin amacı, bölgenin korunmasını sağlamak ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmaktır” denildi.