Kuşadası Belediyesi tarafından kent sakinlerine sunulan çeşitli indirim ve avantajları içeren Adalı Kart uygulaması hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve ailesi de bu kartın sahipleri arasına katıldı.

Adalı Kart’ın dağıtımına devam ediliyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından başlatılan ve hemşehri kartı olarak hizmet veren Adalı Kart, kentteki pek çok hizmet ve indirimi kapsıyor. Başta ARYA Turistik Tesisleri olmak üzere, Adalı Kart sahiplerine üye iş yerlerinde çeşitli avantajlar sağlanıyor. Kuşadası’nda ikamet eden 18 yaş ve üzeri herkesin başvurabileceği kart, hem şahsen hem de adalikart.com üzerinden alınabiliyor.

Kaymakam Keklik’ten övgü

Bugüne kadar 25 bin 59 kişiye ulaştırılan ve kent genelinde 200 bin 298 kez kullanılan Adalı Kart, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve ailesine de teslim edildi. Kaymakam Keklik, Adalı Kart’ın tasarımını beğendiğini ve projeyi oldukça faydalı bulduğunu belirtti. Keklik, “Kartın tasarımı çok güzel olmuş. Ayrıca bu projeyi çok yararlı buluyorum. Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.