Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Gummi kasabasından çiftliklerine gitmek üzere 53 kişiyi taşıyan tekne, nehirde aşırı yük nedeniyle alabora oldu.

Kazanın ardından yerel yetkililer, aralarında tekne kaptanının da bulunduğu 12 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kaptanın, yolcuları teknedeki aşırı yük nedeniyle inip gitmeleri konusunda uyardığı, ancak bu uyarıya rağmen yolcuların teknede kalmayı tercih ettikleri belirtildi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayın ardından eyalet halkına başsağlığı diledi ve hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Yetkililer, kazanın aşırı yükleme nedeniyle meydana geldiğini ve bu tür trajedilerin önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.