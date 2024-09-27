Bu projeler arasında öne çıkanlardan biri de Kasım ayında hizmete girecek olan Otizm Merkezi oldu. Başkan Günel, merkezin otizmli bireyler ve ailelerine yönelik önemli bir eğitim ve sosyalleşme alanı sunacağını belirtti.

70 milyon liralık dev yatırım

2250 metrekarelik kapalı alana sahip olan merkezin tamamlandığını ifade eden Günel, yaklaşık 70 milyon lira maliyetle hayata geçirilen bu projenin bölgenin en büyük otizm merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi. Merkez, barındırdığı derslikler, spor salonları, yüzme havuzu, oyun alanları ve atölyeler ile otizmli bireylerin gelişimine katkı sunacak. Başkan Günel, merkezin sadece bir eğitim alanı olmadığını, aynı zamanda bir sosyalleşme mekanı olarak da işlev göreceğini vurguladı.

Türkiye’nin ilk trafik eğitim parkı

Günel ayrıca, kentte yapılan projeler arasında Fethi Sekin Trafik Parkı Eğitim ve Yaşam Alanı'nın da yer aldığını belirtti. Türkiye’nin ilk ve tek trafik eğitim parkı olacak bu alan, çocuklara sistematik trafik eğitimi verecek. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile iş birliği içinde çalışacaklarını ifade eden Başkan Günel, çocuklar ve aileler için bu alanın önemli bir eğitim merkezi olacağını dile getirdi.

Başkan Ömer Günel, yapımı devam eden Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi projesiyle ilgili de bilgi verdi. Eski belediye binasının bulunduğu alanda inşa edilen meydanda ticari işletmelerin sayısının minimumda tutulduğunu belirten Günel, projenin kültür-sanat ve sosyal etkinlik alanlarıyla Kuşadası'na canlılık katacağını söyledi. Proje kapsamında yer alan 500 araçlık otopark da kentte yaşanan otopark sorununu önemli ölçüde çözecek. Kent Meydanı’nın 2025 Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Kadınlar ve çocuklar için destekleyici merkezler

Son olarak Türkmen Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Çocuk Gelişim Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi hakkında konuşan Başkan Günel, bu merkezin Kuşadalı kadınlara ve çocuklara yönelik önemli hizmetler sunacağını belirtti. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla kurulan bu merkezde yemekhane, mutfak, etkinlik alanları, uyku odaları, psikolog ve terapi odaları bulunacak. Ayrıca avukatlık hizmetleri de verilecek. Başkan Günel, bu yeni projelerin kent sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Vandalizm uyarısı

Başkan Günel, kentte yaşanan bazı vandalizm olaylarına da değinerek, yapılan hizmetlerin korunması için tüm kent sakinlerinin duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi. Kuşadası'nın gelişimi ve refahı için yapılan projelerin uzun ömürlü olması adına ortak bir çaba gerektiğini vurguladı.