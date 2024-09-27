Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ın konuşmacı olarak katıldığı İş Dünyası İstişare Toplantısı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen İstişare Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, artık geleneksel hale gelen İş Dünyası İstişare Toplantılarının, Türkiye'nin ekonomik yapısını iş dünyasıyla istişare halinde güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı İş Dünyası İstişare Toplantısına, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Oda-Borsa Başkanlarının yanı sıra; Bakanlık Bünyesindeki Genel Müdürler ve Bürokratlar katıldı.

Kamu ve özel sektör bir arada

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, İş Dünyası İstişare Toplantısı, kamu ile özel sektörün bir araya geldiği, sıkıntıları ve önerilerini doğrudan icra makamına iletebildiği çok önemli bir platform olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, gelir vergisi basamaklarının daraltıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Orta gelirli bir çalışanın yılın ortasında en yüksek gelir vergisi olan yüzde 40'lık vergi dilimine girmesi adil de değil, mantıklı da değil. Benzer bir durum SGK prime esas tavan ücretinde yaşanıyor. Tavan ücret geçmişte asgari ücretin 5 katı olarak uygulanırken bugün 7,5 kat olarak uygulanıyor. Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranları ile prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Mevcut istihdamın korunması ve yeni iş alanlarının açılabilmesi için istihdam teşviklerini de çok önemli görüyoruz" diye belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuşmasında, "Çalışma hayatının en büyük problemlerinden birisinin de kayıt dışı istihdam olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "İlgili paydaşlar ve kamu kurumlarıyla istişare etmek suretiyle, iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarının karşılanması ve kayıtlı çalışmaların artırılması amacıyla çalışma izinlerine ilişkin reform çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız. İlk olarak, çalışma izni değerlendirme kriterlerini gözden geçirdik. Bu süreçte Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüz, tüm kurumlarımızın görüşlerini de almış durumda. Çalışmalarımızı yürütürken hem sektörlerin iş gücü ihtiyacını dikkate aldık hem de yabancıların kayıt dışı çalışmalarını önleme yaklaşımı içerisinde bulunduk" dedi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda kürsüye gelerek firmaların talepleri, sorunları ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundu; Nuri Arslan, "Nitelikli eleman sıkıntısı ve istihdamın önündeki engeller devam ediyor. Ayrıca sigorta primini zamanında ödeyen işletmelerin %5’lik indirim oranının arttırılmasını talep ediyoruz" diye aktardı.

Sigorta prim desteğinin arttırılması

İstişare Toplantısında konuşma yapan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; "Şu anda işletmelere zamanında sigorta primini ödemeleri halinde %5 oranında indirim yapılmaktadır. Sigorta primini zamanında ödeyen işverenleri teşvik etmek, firmalarımızın giderlerini azaltıp istihdamı arttırmak ve daha çok işverenin sigorta primlerini zamanında ödemesini sağlamak için bir ödül mekanizması olarak %5’lik indirim oranının artırılmasını talep etmekteyiz" diye konuştu.

Nitelikli eleman ihtiyacı ve istihdamın önündeki engeller

Nuri Arslan, konuşmasının devamında, "Hepimiz için çok önemli olan bir diğer konu ise Nitelikli Eleman İhtiyacı ve İstihdamın Önündeki Engeller. Özellikle sanayide torna, mobilya, oto tamiri vb. gibi birçok sektörde nitelikli eleman problemi bulunmakta, bu ve bunun gibi sektörlerde usta yetişmemektedir. Bu sorunun çözümü ve Mesleki Eğitime talebi artırmak için çırak öğrenci ve stajyerlik sigortasının emeklilikten sayılması ve okul sürecinde yapılan Öğrenci sigortalarının emeklilik konusunda başlangıç sayılmasını talep ediyoruz. İstihdamın önündeki engelleri kaldırabilmemiz ve ihtiyaç duyulan sektörlere gençlerimizi yönlendirebilmemiz için, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 9. Sınıflardan itibaren yaz tatillerinde çalışabilmesi, sigortalılığının devam etmesi ve bununla ilgili mevzuatın yenilenmesi gerekmektedir" dedi

İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda Oda ve Borsa Başkanları sırayla söz alarak reel sektörden gelen konu ve çözüm önerilerini dile getirdi.