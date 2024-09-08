Kuşadası, 7 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gurur içinde kutladı. Etkinlikler, esareti simgeleyen bir canlandırma ile başladı ve Atatürk Meydanı'nda devam etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu anlamlı günün anısına bir kutlama mesajı yayınladı.

Kurtuluş etkinlikleri ve canlandırmalar

Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri, şehrin dört bir yanını saran bir coşku ile başladı. Özellikle esareti temsil eden kız çocuğunun Efeler tarafından kurtarılışını anlatan canlandırma, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Etkinlikler, Atatürk Meydanı'nda çeşitli programlarla sürdü ve katılımcılara tarih bilincini tazeledi.

Başkan Günel’in anlamlı mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 7 Eylül'ün önemine vurgu yaparak, "Kuşadası, 102 yıl önce düşman işgalinden şehitlerimizin vatan sevgisi ve aziz kanıyla kurtuldu. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize minnettarız. 7 Eylül düşman işgalinden kurtuluşumuzun yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Günel'in mesajı, toplumsal hafızayı güçlendiren ve şehitlere olan minnettarlığı ifade eden önemli bir hatırlatıcı oldu.