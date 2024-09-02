Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin 5 üyeli heyeti, sosyal medya platformu X’e getirilen erişim yasağını onayladı. Yargıç Alexandre de Moraes’in cumartesi günü aldığı karara göre, X’e erişim yasağı devam edecek ve platformun büyük bir para cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Mahkeme kararı ve uygulama

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Yargıç Alexandre de Moraes’in sosyal medya platformu X’e getirilen erişim yasağını onayladı. Cumartesi günü yapılan oylama sonucunda, platformun yasağa uyana ve ödenmemiş para cezalarını ödeyene kadar engellenmeye devam edeceği açıklandı. Ayrıca, Moraes’in belirlediği, X'e erişmek için VPN kullananlara günde 8 bin 874 dolara kadar ceza kesilmesi kararı da onaylandı.

Geriye dönük kararlar ve son gelişmeler

Yargıç Alexandre de Moraes, Brezilya'daki dezenformasyonla mücadele çerçevesinde, X’in ülkeye yasal temsilci atamayı reddetmesi üzerine erişim yasağı getirdi. Cuma günü açıklanan kararın ardından, cumartesi erken saatlerde X’e erişim kapatıldı. Elon Musk, Moraes’in kararını eleştirerek, “Açıkçası ABD yasalarına uyması gerekmiyor ama kendi ülkesinin yasalarına uyması gerekiyor. O bir diktatör ve sahtekar” şeklinde tepki gösterdi.