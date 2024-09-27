Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlarda iki aranan şahsı yakalamayı başardı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve toplam 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan T.B., Türkmen Mahallesi'nde saklandığı ara sokaklarda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devam eden operasyonlarda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Değirmendere Mahallesi'nde yakalandı. M.K., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için operasyonlarına aralıksız devam edeceklerini açıkladı.