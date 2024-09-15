İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri gündemdeki yerini korurken, Ödemiş'in Gölcük Mahallesi’nde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan gölde de balık ölümleri yaşandı.

Balıkların bir kısmı kıyıya vururken, bir kısmı ise su yüzeyinde kaldı.

Mahallede yaşayan Cemil Acet, gölde son üç günden beri toplu balık ölümleri olduğunu söyledi.

Göldeki balıklardan sadece sazanların öldüğünü belirten Acet, "Burada İsrail sazanı, yayın, levrek ve pullu sazan olmak üzere 3-4 çeşit balık yaşıyor. Ölen pullu sazan diye tabir ettiğimiz balık bu gölün en eski balık türlerindendir" dedi.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birliği ekipleri ölü balıklar ve sudan numune aldı.

Ödemiş Belediyesi ekipleri de ölü balıkları topladı. Gölcük Mahallesi'nde balık avlamaya gelenler, ölümlerle ilgili olarak hoparlörlerden uyarıldı.