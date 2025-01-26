Kuşadası’nda düzenlenen yarıyıl etkinlikleri, çocukların yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine olanak tanıyor. Origami, tiyatro, illüzyon ve taş boyama gibi etkinlikler büyük ilgi görüyor.

Yaratıcılığı ve eğlenceyi birleştiren atölyeler

Kuşadası Belediyesi’nin yarıyıl tatili kapsamında başlattığı etkinlikler, çocukların hem öğrenmesini hem de eğlenmesini amaçlıyor. İlk etkinlik, Origami Atölyesi ile başladı. Çocuklar burada kağıt katlama sanatının inceliklerini öğrenirken, yaratıcılıklarını da geliştirdi.

Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Masalbaz ve Sihirbaz” isimli tiyatro ve illüzyon gösterisi ise çocukların büyük beğenisini kazandı. Renkli performanslar ve sihir dolu anlar, çocukların unutulmaz bir gün geçirmesini sağladı.

Estetik duygular gelişiyor

Etkinliklerin bir diğer durağı İbramaki Sanat Galerisi oldu. Taş boyama atölyesinde çocuklar, seçtikleri taşları uğur böceğine benzeyen sevimli tasarımlara dönüştürdü. Etkinlik, çocukların estetik becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmesine olanak sağladı. Veliler de çocuklarının yeteneklerini sergilemesine fırsat sunan bu etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikler ay sonuna kadar devam edecek

Çocuklarını etkinliklere getiren veliler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin hem çocuklar hem de aileler için büyük bir değer taşıdığını belirtti. Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen sömestr etkinlikleri, 31 Ocak Cuma gününe kadar çeşitli programlarla devam edecek.