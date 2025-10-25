Kuşadası Belediyesi tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nde kente kazandırılan Kuşadası Tenis Kulübü’nde "Cumhuriyet Kupası" heyecanı başladı. Kuşadası’nın en iyi raketini belirleyecek turnuvaya büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde toplam 29 tenisçi katılıyor.

Uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortunun bulunduğu Kuşadası Tenis Kulübü’nde, Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen turnuva başladı. Büyük erkekler ve kadınlar olmak üzere 2 kategoride toplam 29 tenisçinin katıldığı turnuvada oynanan ilk maçlar büyük mücadeleye sahne oldu. Kuşadası’nın en iyi erkek ve kadın raketini belirleyecek Cumhuriyet Kupası, salı günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek. Kupa ve madalya töreninin ardından ana kortta vals gösterisi sergilenecek.

"Cumhuriyet Kupası bizlere ayrı bir heyecan ve coşku katıyor"

Kuşadası Belediyesi Tenis Kulübü Koordinatörü Bağdagül Şimşek, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledikleri turnuvanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Tüm Kuşadalıları tenis kulübüne beklediklerini belirten Şimşek, "Final maçlarının olduğu gün çok güzel gösterilerimiz de olacak" diye konuştu.

Turnuvaya katılan Ali Rıza Uğur, "Öncelikle Kuşadası Tenis Kulübü’nü kentimize kazandıran Belediye Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ederim. Burası bizim hem spor yapmamıza hem de sosyalleşmemize imkan veren çok güzel bir tesis oldu. Cumhuriyet Kupası da bizlere ayrı bir heyecan ve coşku katıyor" dedi.

Bir diğer katılımcı Işıl Temel ise "Turnuvaya katıldığım için çok mutluyum. Aynı zamanda rakiplerimi eleyip böylesine anlamlı bir turnuvada kupayı da kazanmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.