Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın ziyaretleri kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Aydın’da tutuklanan Gazeteci Emin Aydın ile Siyasal Araştırmacı Yazar Ergün Poyraz konusuna değinerek sürecin Türkiye’deki olağanüstü koşullardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi personeline ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Gazeteci Emin Aydın, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla sabah saatlerinde evinden alınarak cezaevine gönderilmişti.

Benzer şekilde, Araştırmacı Yazar Ergün Poyraz da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun villasına ilişkin iddiaları sosyal medyada paylaşması nedeniyle 2 Ekim’de gözaltına alınmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Aydın’da konuşan Ümit Özdağ, “Halkın iradesine siyasi bir ihanet yapıldığını düşünüyorum. Türkiye’nin yaşadığı olağanüstü koşullardan ve uygulanan düşman ceza hukuku anlayışından bu süreci bağımsız görmek mümkün değildir,” dedi.

Özdağ, Özlem Çerçioğlu’nun siyasetteki geçmişine de değinerek, “Çerçioğlu siyasete tesadüfen girmemiştir. 23 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında milletvekilliği, belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı yapmıştır. Siyasi çizgisi itibarıyla da her zaman AK Parti’nin temsil ettiği anlayışla mücadele etmiştir,” ifadelerini kullandı.

Bir siyasetçinin bir gün içinde siyasi çizgisini değiştirip AK Parti’ye geçmesinin hayatın olağan akışıyla açıklanamayacağını belirten Özdağ, “Bu sadece bir Aydın meselesi değildir. Türkiye’de siyasetin hukuki görünümlü araçlarla yeniden yapılandırılmasının bir parçasıdır,” şeklinde konuştu.

Sözlerinin sonunda insana dair bir hatırlatma yapan Özdağ, “İnsan hayatı sadece biyolojik varlıkla sınırlı değildir. Hayat sona erdikten sonra da yaptıklarımızla anılırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi anılarak yaşamak da, başka şekilde anılmak da mümkündür.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.