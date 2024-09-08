Saros Körfezi’nde “Denizleri Kirletme, Geleceğe Sahip Çık” sloganıyla farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen anlamlı etkinlik, doğaseverleri bir araya getirdi. Güneyli sahilinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında düzenlenen dalışta, deniz dibindeki atıklar toplandı. Etkinliğe katılanlar arasında bulunan Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, dalış yaparak temizlik çalışmalarına katkıda bulundu ve çevre duyarlılığı mesajı verdi.

“Gördüklerimiz bizi çok üzdü”

Dalış sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Soyuak, denizlerdeki kirliliğin geleceğimizi tehdit ettiğine dikkat çekerek, “Güneyli’de Saros Körfezi’nde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, maalesef denizlerimizin içler acısı durumunu gözler önüne serdi. Denize atılan her atık, çocuklarımızın geleceğine vurulan bir darbe gibi! Bu güzel etkinliğin yapılmasını ve denizlerimizin altından haberdar olmamızı sağlayan Kraken Dalış Merkezi ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Deniz dibi temizliği farkındalık yarattı

Etkinlik boyunca, deniz dibinden çıkarılan plastik, metal ve çeşitli atıklar kıyıya taşınarak sergilendi. Katılımcılar, denizlerin korunması gerektiğini bir kez daha vurgularken, çevre bilincinin artırılması için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekildi. Kraken Dalış Merkezi’nin desteğiyle gerçekleştirilen temizlikte, denizlerdeki kirliliğin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.