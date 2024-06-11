Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Kurbanlıkların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda satışının ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tüm önlemler alındı.

Satış ve kesim noktaları belirlendi

Belediye, kurbanlık satışlarını denetim altında tutarak, kentin dört farklı noktasında satış noktaları oluşturdu. Kuşadası Kuştur Mevkii Deve Güreşi Arenası, Davutlar Futbol Sahası arkası, Kirazlı Mahalle Meydanı ve Güzelçamlı Milli Park Caddesi’nde kurulan satış noktalarında sağlık raporları denetimi ve kontrolleri Zabıta Müdürlüğü tarafından titizlikle yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bu alanları belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Kesim hizmetleri

Kuşadası, Davutlar, Kirazlı ve Güzelçamlı'da kurban satış ve kesim alanları belirleyen belediye, bayramın birinci ve ikinci günü kesim hizmeti verecek. Küçükbaş hayvan kesim hizmeti, Kuştur Mevkii Deve Güreşi Arenası ve Güzelçamlı Milli Park Caddesi’nde; hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan kesimleri ise Kirazlı Mahalle Meydanı ve Davutlar Futbol Sahası arkasında gerçekleştirilecek. Büyükbaş hayvan kesim bedeli 2 bin lira, küçükbaş hayvan kesim bedeli ise 1000 lira olarak belirlendi.

Hijyen önceliğimiz

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı huzur ve sağlık içinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız, herkesin güvenli ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak" dedi. Başkan Günel, vatandaşların kurbanlarını güvenle kesmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.