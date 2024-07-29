Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kaçak sigara üretimi yapılan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda büyük miktarda malzeme ele geçirildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerinin ortak çalışması sonucu Davutlar Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın yapıldı.

Operasyonun detayları

Ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucu kaçak sigara imalathanesi tespit edilerek, hızlı bir operasyon düzenlendi. Baskında, 4 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 175 kilogram tütün, 69 bin 400 adet boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş sigara ve 14 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak imha edilmek üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli M.T. hakkında yasal işlem

Operasyon sırasında yakalanan M.T. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Kaçak sigara üretimi ve satışı nedeniyle ciddi bir suç işleyen M.T., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.