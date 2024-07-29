Oyuncu Wilma Elles ve eşi Mehmet Şah Çelik, motosikletle seyir halindeyken kaza geçirdi. 2022 yılında evlenen çift, motosikletin fren sisteminin aniden bozulması sonucu yere düştü ve ciddi şekilde yaralandı. Elles, yaşadıkları korkunç anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Wilma Elles ve Mehmet Şah Çelik, motosikletle yola çıktıkları sırada bir anda fren sisteminin arızalanması sonucu kontrolü kaybederek düştü. Kazanın ardından kanlar içinde kalan Elles, kolu ve bacağından yaralandı. Çift, hemen hastaneye kaldırıldı. Elles, yaşadığı kazayı ve tedavi sürecini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Elles, hastane önünde eşiyle birlikte verdiği pozla kazanın ardından yaşadıklarını anlattı. Paylaşımında, "Çok şükür ki ucuz atlattık. Yeni motorlarda birden bire fren sistemi, tekerlekler bloke olabilir. Çok şükür ki kask takmıştık ve yavaş gidiyorduk. Herkese kazasız belasız yollar" ifadelerini kullandı.

Elles’in ve eşinin tedavi süreci hastanede devam ediyor. İki ünlü isim de kazadan sonra sağlık durumlarının ciddi olmadığını ve tedavi sürecinin iyi geçtiğini belirtti.

Wilma Elles, 2015 yılında Kerem Göğüş ile ikiz çocukları Milat ve Melodi'yi dünyaya getirmişti. 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile evlenen Elles, geçtiğimiz yıl üçüncü çocuğunu kucağına almıştı. Çiftin yaşadığı bu talihsiz kaza, ailevi ve sosyal medya üzerinden geniş yankı uyandırdı.