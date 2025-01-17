Kuşadası’nda bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Karadeniz Günleri 2. Hamsi Festivali’, Karadeniz’in eşsiz lezzetlerini ve kültürünü yaşatıyor. Festivalde, yöresel yiyeceklerin yanı sıra Karadeniz’e özgü kıyafetler de satışa sunuluyor. 4 gün sürecek etkinlik boyunca, vatandaşlar Karadeniz mutfağından çeşitli tatları deneyimleme fırsatı buluyor.

Festivalin son günü: 2 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak

Festivalin finalinde, yaklaşık 2 ton hamsi pişirilerek katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca etkinlikte, canlı DJ performansları eşliğinde horonlar oynanarak, Karadeniz’in geleneksel eğlencesiyle renkli bir atmosfer oluşturuluyor.

Yöresel lezzetler ve kültür bir arada

Kuşadalılar, festivale katılarak Karadeniz ve Türkiye’nin farklı yörelerine ait lezzetleri tatma şansı yakaladı. Ayrıca, yöresel kıyafetler ve el sanatlarıyla ilgili stantlardan alışveriş yaparak, festivalin tadını çıkaran katılımcılar renkli bir deneyim yaşadı.