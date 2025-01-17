İstanbul'da yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Akpolat’ın tutuklanmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

İzin sürecindeki iyileşme

Özgür Özel, Akpolat’a görüşme izni verilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a başvurduklarını ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasından dolayı iktidara teşekkür etti. Özel, “Geçen sefer yaşanan sıkıntılı süreçten sonra bu hızlı karar önemli bir iyileşme” dedi.