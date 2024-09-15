Kuşadası Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımları ve destekleriyle şehirde büyük takdir topluyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler için kırtasiye malzemesi desteği sağlamaya başladı. Bu adım, belediyenin eğitimdeki rolünü pekiştirirken, öğrencilerin okul yılına güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Kuşadası Belediyesi’nden eğitim desteği

Kuşadası Belediyesi, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırtasiye malzemesi desteğini başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullardan ve velilerden alınan ihtiyaç listeleri doğrultusunda, her öğrenciye özel olarak hazırlanmış kırtasiye paketlerini dağıtmaya başladı. Dağıtımın ilk aşaması, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirildi.

Belediye meclis üyelerinin katılımıyla dağıtım

Kırtasiye paketlerinin teslimatı, Belediye Meclis Üyeleri Zeynep Hanbay ve Ali Aydın tarafından imza karşılığında velilere ve öğrencilere yapıldı. Kırtasiye malzemelerini teslim alan aileler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Geçen yıldan daha fazla öğrenciye destek

Geçtiğimiz yıl 1.147 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlayan Kuşadası Belediyesi, bu yıl ise 1.500’ün üzerinde öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Belediye, yıl boyunca ayni ve nakdi yardımlarla ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaya devam edecek.