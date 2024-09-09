Kuşadası Belediyesi'nin desteği ve Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nun organizasyonuyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Kuşadası International Dog Show' büyük bir ilgi gördü. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İspanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan toplam 217 köpeğin katıldığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmada köpekler farklı klasmanlarda değerlendirildi

Yarışma, köpeklerin yürüyüş ve duruş yeteneklerinin değerlendirildiği çeşitli klasmanlarda yapıldı. Katılımcı köpekler, ırklarına ve yaşlarına göre gruplanarak Kinoloji Federasyonu'nun belirlediği standartlara göre jüri tarafından puanlandırıldı. Yarışmanın sonunda dereceye giren köpeklere ödül olarak mama, sahiplerine ise kupa verildi. Ödül törenine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer de katılarak etkinliğin coşkusuna ortak oldu.

"Hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz"

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) Başkanı Ozan Belkıs, etkinlikle ilgili olarak, "Kuşadası’nda köpek ırklarının standartlarını yeniden kayıt altına aldık. Etkinlik sırasında çocuklara köpek bakımı ve hayvan sahiplenmenin sorumlulukları hakkında bilgi veren küçük kitapçıklar dağıttık. Ayrıca Kuşadası Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ederim" dedi.

"Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi teşvik ediliyor"

Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Turgay Demir ise, "Köpeklerin ırk standartlarının belirlenmesi, doğru ve yeterli sayıda üremeleri için kritik öneme sahiptir. Bu etkinlik, sokak hayvanlarının sahiplenilmesini teşvik etmenin yanı sıra, köpeklerin bizlerin en sadık dostları olduğunun altını çiziyor" şeklinde konuştu.