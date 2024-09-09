Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2024 yılı mezuniyet töreni, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Tören, genç diş hekimlerinin diplomalarını coşkulu bir atmosferde aldığı, büyük bir heyecan ve mutluluk içinde geçti.

Mezuniyet coşkusu

Bu yıl mezun olan genç diş hekimleri, profesyonel kariyerlerinin ilk adımını atmanın gururunu yaşadılar. Diplomalarını alkışlar eşliğinde alan mezunlar, geleceğe dair umut ve heyecanlarını paylaştılar. Törene İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Atinel, Genel Sekreter Melis Daraoğlu Gürel, Sayman Gizem Bayraktaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Akgün ve Arda Hacarlıoğlu katıldı.

İZDO'dan mezunlara destek ve tebrik

İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Atinel, mezunları tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi. Atinel, “Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, deneyimli eğitim kadrosu ve gelişmiş teknolojik alt yapısıyla ağız ve diş sağlığı konusunda üstün bir hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Buradan mezun olan tüm genç meslektaşlarımla gurur duyuyorum” dedi. Ayrıca, “Mesleki etik çerçevesinde ülkemizin her noktasında toplum sağlığı adına başarı hikayeleri yapacaklarını biliyorum. İZDO olarak, toplum sağlığını korumak, insanları bilinçlendirmek ve diş hekimlerinin sorunlarını çözmek için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin bugünlere gelmesinde önemli rolü olan anne babalarınıza ve emeği geçen tüm akademik kadroya da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tören, genç diş hekimlerinin mezuniyet belgelerini almalarının ardından, duygusal ve coşkulu anlarla sona erdi.