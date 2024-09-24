Kuşadası’nda iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 9 kişiye kumar oynama suçundan toplam 57 bin 825 TL idari para cezası kesildi. Operasyonlar kapsamında para ve oyun malzemelerine el konuldu.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki farklı adreste başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Mahallesi’nde kumar oynatıldığı tespit edilen bir ev, polis ekipleri tarafından fiziki takibe alındı. Baskın sonucunda, masa üzerinde bulunan 700 TL para ve oyun kağıtları ele geçirilirken, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi. M.A. isimli şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

57 bin 825 TL ceza kesildi

Ekipler, Türkmen Mahallesi’nden gelen başka bir ihbar üzerine derhal harekete geçerek, bir diğer adrese operasyon düzenledi. Baskında masa üzerinde bulunan 3 bin 300 TL para ve oyun malzemeleri muhafaza altına alındı. Burada da kumar oynayan 5 kişiye toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. A.C. isimli şahıs hakkında ise gerekli hukuki süreç başlatıldı. Her iki operasyonda toplamda 9 kişiye 57 bin 825 TL ceza verildi.