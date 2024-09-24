Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu Ölümünde Pankreas Iddiası

Yerli ve yabancı birçok ünlüyle çalışan başarılı makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti. Kavasoğlu’nun ölüm nedeninin pankreas kanseri olduğu iddia edilirken, bu üzücü haber, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir yankı uyandırdı.

Fezi Altun’dan duygusal mesaj

Makyaj sanatçısı Fezi Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kavasoğlu’nun pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybettiğini duyurdu. Altun, “Canımız Alp Kavasoğlu, pankreas kanseri ile mücadelesini kaybederek tüm sevdiklerini derin bir üzüntüye boğdu. Onun güler yüzü ve güçlü ruhu hepimizin kalbinde yaşamaya devam edecek” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Sanat dünyasında derin üzüntü

Alp Kavasoğlu, uzun yıllar boyunca yerli ve yabancı birçok ünlü ismin makyajını yaparak sanat dünyasında kendine önemli bir yer edinmişti. Profesyonelliği ve güler yüzüyle tanınan Kavasoğlu, sektördeki çalışma arkadaşları ve yakın çevresi tarafından sevilen bir isimdi. Ölüm haberi, sanat dünyasında büyük bir boşluk yarattı.