Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki altyapı ve üstyapı sorunlarına kalıcı çözümler sunma hedefi doğrultusunda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yürütülen kapsamlı yol yapım projeleriyle dikkat çekiyor.

Sıcak asfalt çalışmaları başladı

Son olarak, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Yüksel Yalova Caddesi'nin 2. Sokağı sıcak asfaltla kaplanmaya başlandı. Bu yol, önümüzdeki günlerde açılacak Tenis Kulübü'ne ulaşımı sağlayan ana arterlerden biri olarak dikkat çekiyor. Kulüp, uluslararası standartlara sahip 4 gece aydınlatmalı tenis kortu ve 1 antrenman kortu ile bölgenin sportif ve sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacak.

Kadınlar Denizi'nde yeni altyapı

Başkan Ömer Günel’in ikinci görev döneminde hız kazanan çalışmalar, kentin genel altyapısını modernize etmeyi hedefliyor. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yürütülen asfalt kaplama çalışmaları tamamlandığında, bu bölge yaklaşık 3 bin metrekare yeni ve konforlu yola kavuşmuş olacak.