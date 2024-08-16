Kuşadası'nda gece saatlerinde bir markette yaşanan soygun girişimi, market sahibi ve yakındaki kaymakamlık binasında görev yapan bir polis memurunun hızlı müdahalesiyle başarısızlıkla sonuçlandı. Pompalı tüfekle markete giren 19 yaşındaki soyguncu A.Ö., kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Aydın’ın Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markette saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki A.Ö., elinde pompalı tüfekle markete girerek kasadaki paraları almak istedi. Soygun girişimi sırasında market sahibi ile A.Ö. arasında arbede yaşandı.

Polisin hızlı müdahalesi

O sırada kaymakamlık binasında görevli bir polis memuru, marketten gelen sesleri duyarak hızla olay yerine intikal etti. Polis memuru, soyguncuyu etkisiz hale getirerek kelepçeledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, soyguncuyu gözaltına alarak işlemleri için emniyete götürdü.

Market sahibinin durumu

Market sahibinin durumunun iyi olduğu ve olay sırasında herhangi bir ciddi yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Polisin hızlı müdahalesi sayesinde soygun girişimi can kaybı veya ciddi bir yaralanma olmadan atlatıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polisin, soyguncunun motivasyonlarını ve olayın ayrıntılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.