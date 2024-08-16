Bordo-mavililerin play-off turundaki rakibi, İsviçre'nin St. Gallen takımı oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rapid Wien'e elenmesinin ardından, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo-mavili ekibin Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi, İsviçre temsilcisi St. Gallen oldu. İlk maç 22 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos’ta Trabzon’da oynanacak.

Avrupa macerasına Konferans Ligi’nde devam

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Avusturya’nın güçlü takımlarından Rapid Wien ile karşılaşmış, ancak beklenmedik bir şekilde elenmişti. Bu sonucun ardından Bordo-mavililer, Avrupa yolculuklarını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürme hakkı kazandı.

Rakip İsviçre'den St. Gallen

Trabzonspor’un Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi, Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı eleyen İsviçre ekibi St. Gallen oldu. İsviçre Süper Ligi’nin köklü takımlarından biri olan St. Gallen, güçlü kadrosu ve hücum futboluyla tanınıyor.

Maç programı

Bordo-mavililer, ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü St. Gallen’in evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon’da gerçekleşecek. İki takım arasındaki bu kritik mücadele, Trabzonspor’un Avrupa’da yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek.