Kuşadası Belediyesi, sağlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda sunduğu ücretsiz diyetisyenlik hizmetiyle büyük bir başarıya imza attı. 2024 yılının ilk 7 ayında, 264 çocuk ve 2 bin 183 yetişkin olmak üzere toplam 2 bin 447 kişiye beslenme danışmanlığı sağlandı. Bu hizmet, obezite ve bilinçsiz beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlıyor.

Hizmetlerin içeriği ve uygulama şekli

Kuşadası Belediyesi'nde görevli iki uzman diyetisyen, bireysel beslenme danışmanlığı hizmeti sunarak danışanlara kişiye özel beslenme planları hazırlıyor. Danışmanlık sürecinde, sağlıklı beslenmenin püf noktaları ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor ve danışanların vücut analizleri ile kilo takipleri yapılıyor. Alınan geri bildirimlere göre, bu hizmetten faydalanan vatandaşlar oldukça memnun.

Sporcular için beslenme takibi

Ücretsiz diyetisyen hizmeti, sporcular için de büyük önem taşıyor. Kuşadası’ndaki sporcular, antrenman ve müsabaka dönemlerinde beslenme takiplerini Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Bu uygulama, sporcuların performanslarını artırmak ve sağlıklı bir şekilde spor yapmalarını sağlamak amacıyla yapılıyor.

Eğitim ve atölye çalışmaları

Kuşadası Belediyesi, bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinin yanı sıra, kadınlar ve çocuklara yönelik dengeli beslenme eğitimleri de düzenliyor. İkiceşmelik Mahallesi Cafer Kotan Yaşam Parkı içinde bulunan Anne Baba Çocuk Merkezi ve SEYAKMER, okul öncesi çocuklar, kadınlar ve hamileler için sağlıklı beslenme eğitimleri ve atölye çalışmaları sunuyor.