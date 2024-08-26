Yıllar süren ağrılar doktora götürdü

Yalova’da yaşayan 58 yaşındaki Hülya Öztürk, dayanılmaz hale gelen ağrılar nedeniyle hastaneye başvurdu. Yıllar önce sol yumurtalığından kavun büyüklüğünde bir kitle alınan Öztürk, doktor fobisi nedeniyle yeniden başlayan şikayetlerine rağmen uzun yıllar kontrole gitmedi. Pandemi sürecinde hastanelerden tamamen uzaklaşan Öztürk'ün kilosu 170’e ulaştı. Artık yürüyemez hale gelen Öztürk, ailesinin ısrarıyla Yalova’da tanıdık bir doktora başvurdu.

23 Kilo dev tümör şaşkınlığı

Muayene sırasında Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İlyas Şahin, tüm karın içini kaplayan dev bir yumurtalık kitlesiyle karşılaştı. Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Emel Küçük ile birlikte hastayı değerlendiren Dr. Şahin, böylesine kritik bir ameliyatı jinekolojik onkoloji uzmanıyla gerçekleştirmeye karar verdi. İstanbul’dan gelen Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Taylan Şenol, devasa 23 kiloluk yumurtalık tümörünü başarılı bir ameliyatla çıkardı.

“Bitmiş umudum yeniden canlandı”

Ameliyat sonrası büyük bir rahatlama yaşayan Hülya Öztürk, yıllardır yaşadığı sıkıntıların sona erdiğini ve özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. “Bitmiş bir umudu yeniden canlandırdı doktorlarım. Gerçekten de artık özgürlüğüme kavuştum. Benim için mucize, doktorlarımız da bir mucize,” dedi.

Nadir bir vaka: büyük bir şans

Prof. Dr. Taylan Şenol, yumurtalık kitlelerinin genellikle kötü huylu olduğunu ve diğer organlara sıçrama yapabildiğini belirterek, “70-80 santimlik dev bir kitlenin diğer organlara sıçramaması mucizevi bir durum. 30 yıllık cerrahım, böyle dev bir kitle görmedim,” dedi. Dr. Şenol, bu tür tümörlerin erken teşhis edilmesi gerektiğini, hastaların şansının bu şekilde daha yüksek olduğunu vurguladı.