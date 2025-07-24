Kuşadası Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi için düzenlediği ücretsiz spor kursları kapsamında tenis eğitimlerinin ikinci dönemini 22 Temmuz’da başlattı. Kuşadası Tenis Kulübü’nde gerçekleşen kurslara 7-13 yaş arasındaki çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, çocuklar tenis sporunun temel tekniklerini öğrenirken fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçiriyor. Her öğrencinin birebir takip edildiği kurslarda sistemli ve profesyonel bir eğitim yaklaşımı benimsendiği belirtiliyor.

Tenis eğitmeni Bağdagül Şimşek, “Her çocuğa özel disiplinli bir eğitim veriyoruz. Spora ilgili ve istekli çocuklarımızla daha ileri seviyelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri ise, sporun çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, düzenlenen yaz spor kurslarının disiplinli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.