Manisa Süper Amatör Küme’nin yeni ekiplerinden Salihli 45 FK, yeni sezon öncesi transfer hamleleriyle dikkat çekti. Kulüp, altı futbolcuyu kadrosuna dahil ederek teknik heyetin elini güçlendirdi.



Yeni transferler dikkat çekti

Taner Eser yönetimindeki Salihli 45 FK, 2025 sezonuna iddialı bir giriş yapmak için transferde hızlı davrandı. Sarı siyahlı ekip; Oğuz Saltık, Sinan Şahinoğlu, Gürcan Abdioğulları, Nevzat Çetin, Muhammet Yusuf Özcan ve kaleci Emre Aktaş ile anlaşma sağladı.

Sözleşmeler imzalandı

Yeni transferler, kulüp tesislerinde düzenlenen törende kendilerini Salihli 45 FK’ya bağlayan sözleşmelere imza attı. Oyuncuların, teknik ekibin planlamasına uygun şekilde takıma entegre olması bekleniyor.

“Hedefe ulaşacağız”

Kulübün Onursal Başkanı Hüseyin Polat, sezona güçlü bir kadro ile başlayacaklarını belirterek, “Hedefimiz belli. Takımımıza güveniyoruz ve başarıya odaklandık,” ifadelerini kullandı.