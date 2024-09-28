Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, uyuşturucu madde ticareti şüphelisi B.A. gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, B.A. isimli şüphelinin üstünde, aracında ve Ege Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda 255 paket halinde 502.38 gram esrar, 15 bin 750 TL nakit para, 1.300 adet kilitli poşet ve hassas terazi kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli B.A. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonlarını sıklaştırıyor.