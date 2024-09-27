Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir genç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası araç sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı

Kaza, Davutlar-Güzelçamlı yolunun 2. kilometresinde sabah saat 09:00 sıralarında gerçekleşti. 28 yaşındaki Yaşar Efeoğlu, Ahmet D. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle Efeoğlu, metrelerce sürüklendi.

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonucunda genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, başka bir kazayı önlemek amacıyla çevrede güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını tek şeride indirdi. Yaşar Efeoğlu’nun cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü Ahmet D.’nin jandarma karakolundaki işlemleri sürerken, kazanın sebebine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.