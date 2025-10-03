Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, otogarda gerçekleştirdikleri arama sırasında, bavul içerisine gizlenmiş 898 sentetik hap ele geçirdi. Bavulun sahibi, 44 yaşındaki İ.T. adlı şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyon, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülüyor.

Kuşadası'nda zehir tacirlerine geçit yok

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Kuşadası Otogarı'na sentetik hap getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, otogara gelen yolcu otobüslerinin bagaj kısmında detaylı bir arama yaptı.

898 sentetik hap bulundu

Ekiplerin titiz aramaları sonucunda, bir bavul içerisine gizlenmiş 898 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli bavul sahibi İ.T., 44 yaşında bir erkek, olay yerinde gözaltına alındı.

İ.T. adlı şüpheli, gözaltına alındıktan sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin işlemleri devam etmekte olup, daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Sentetik uyuşturucu haplar, piyasada ‘zehir’ olarak adlandırılmakta ve oldukça tehlikeli olarak kabul edilmektedir. Kullanıcıları üzerinde kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir. Jandarma ekiplerinin operasyonları, uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.