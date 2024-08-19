Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, deniz kıyısındaki kayalıklarda bir erkek cesedi bulundu. Zıpkınla balık avlamak için tüpsüz dalış yaptığı öğrenilen kişinin, sığ su bayılmasına yakalanarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Olayın ayrıntıları

Olay, Kuştur mevkiindeki sahilde bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, tüpsüz dalış yaparak zıpkınla balık avlamak amacıyla denize girdi. Kısa bir süre sonra sığ su bayılmasına yakalanarak boğulduğu tahmin edilen şahsın cesedi, denizde bir süre sürüklendikten sonra kayalıklara vurdu. Cesedi, bölgedeki başka bir zıpkıncı tarafından bulundu.

İhbar üzerine ekipler bölgeye gitti

Olayın bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, cesedi denizden çıkararak incelemeye aldı. Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu’nda yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma, detayların belirlenmesi ve ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla sürdürülüyor.