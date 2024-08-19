Fransız sinemasının unutulmaz yıldızlarından Alain Delon, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kariyeri boyunca 90'dan fazla filmde rol alan Delon, Avrupa sinemasının en önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu.

Delon'un cenazesi, 28 Ağustos'ta Paris'in tarihi Eglise Saint Sulpice kilisesinde düzenlenecek. Ancak tören, yalnızca Delon'un yakın çevresi ve sinema dünyasından seçkin isimlerin katılımıyla sınırlı olacak.

Cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un yanı sıra Robert De Niro, Sofia Loren, Monica Bellucci, Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Vincent Cassel ve Quentin Tarantino gibi ünlü isimlerin katılması bekleniyor.

Delon'un vasiyeti yerine getirilecek mi?

'Kiralık Katil' (Le Samouraï) ve 'Rocco ve Kardeşleri' gibi filmlerdeki performanslarıyla hafızalarda yer eden Delon, sadece sinema dünyasında değil, hayvansever kimliğiyle de tanınıyordu. Üç çocuğu ve köpeği Loubo'nun imzasıyla duyurulan ölüm haberi, onun hayvanlarla olan derin bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Delon, hayatı boyunca hayvanlarına olan sevgisini her fırsatta dile getirdi. Hatta vasiyetinde, köpekleriyle birlikte gömülme isteğini de açıkça ifade etmişti. Delon, “Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum,” diyerek, bu isteğinin arkasındaki duygusal derinliği vurgulamıştı. Oyuncunun İsviçre'deki mülkünde, yaklaşık 50 köpeğinin gömülü olduğu özel bir mezarlık bulunuyordu ve bu mezarlık, onun hayvanlarla olan kopmaz bağının bir sembolüydü.

Ancak Delon'un bu kişisel ve dokunaklı vasiyetinin yerine getirilmeyebileceği düşünülüyor. Sanatçının Paris'in en ünlü mezarlarından Pere Lachaise'e defnedilmesi planlanıyor. Bu durum, Delon'un ölümde bile köpekleriyle birlikte olma arzusunu gerçekleştiremeyeceği anlamına geliyor.

Zulme uğrayan hayvanlara yardım etti

Alain Delon, sadece sinema dünyasında değil, hayvan hakları savunuculuğuyla da anılan bir figürdü. Brigitte Bardot'nun hayvan hakları mücadelesinin ana destekçilerinden biri olarak tanınan Delon, hayatı boyunca sokak hayvanlarına ve zulme uğrayan hayvanlara yardım etti. Bir keresinde patileri kesilmiş bir kedi yavrusunu kurtarmak için helikopter gönderdiği ve bu yavru kediyi kendi kulübesine götürdüğü biliniyor. Bu gibi jestlerle Delon, hayvan sevgisini her daim ön planda tutan bir yaşam sürdü.

Alain Delon'un anısı hem sinema dünyasında hem de hayvanseverler arasında sonsuza dek yaşayacak. Vasiyeti yerine getirilsin ya da getirilmesin, onun hayvanlara olan sevgisi ve onlarla kurduğu bağ, yaşamının en unutulmaz yanlarından biri olarak kalacak.

TIKLAYIN: Alain Delon kimdir?