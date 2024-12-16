Başkan Ömer Günel’in liderliğinde kente yeni cazibe merkezleri kazandırmaya devam eden belediye, Kesedağı’nda yapacağı düzenlemelerle Kuşadası’na bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde yapımına başlanacak olan mesire alanı, hem yerli halkın hem de şehri ziyaret edenlerin ilgisini çekecek.

Kesedağı’nda Büyük Değişim Başlıyor

Kuşadası Belediyesi, Kesedağı’ndaki yaklaşık 51 bin metrekarelik alanda kapsamlı bir düzenleme yapacak. Bu alanda piknik alanlarından yürüyüş yollarına, spor aletlerinden çocuklar için oyun gruplarına kadar birçok farklı ünite yer alacak. Ayrıca, ziyaretçilerin manzaranın tadını çıkarabilmesi için seyir terasları da inşa edilecek. Kesedağı Mesire Alanı, 14 bin metrekarelik yeşil alanıyla doğayla iç içe bir ortam sunacak.

Zengin Sosyal İmkanlar Sunulacak

Mesire alanı, ARYA A.Ş tarafından işletilecek olan kafeterya, restoran, tüplü mangal yerleri, büfe ve Halk AdaMarket gibi sosyal olanaklarla zenginleştirilecek. Zemini özel taşlarla kaplanacak olan alanda, ayrıca otopark ve diğer sosyal imkanlar da yer alacak. Bu yeni mesire alanı, Kuşadası'nın cazibe merkezlerinden biri haline gelerek, şehri ziyaret eden herkese doğal bir yaşam alanı sunacak.

“Mesire Alanlarımız Artacak”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mesire alanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kuşadası’ndaki mesire alanlarının sayısını her geçen gün artıracağız. Sevgi Plajı’ndaki mesire alanının yapımını tamamladık ve Kesedağı’nda da hemşehrilerimize yeni bir yaşam alanı sunacağız. Yaşadığımız ekonomik zorlukların farkındayız, bu yüzden vatandaşlarımıza kendi imkanlarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar yaratıyoruz. Kesedağı, Kuşadası’nın simgelerinden biri ve bu mesire alanı, hemşehrilerimize nefes alacakları bir yaşam alanı sunacak” ifadelerini kullandı.

Kesedağı Mesire Alanı, hem Kuşadası sakinlerinin hem de şehri ziyaret edenlerin doğayla iç içe vakit geçirebileceği, sosyal imkanlarla donatılmış yeni bir alan olacak. Bu proje, Kuşadası Belediyesi'nin halk odaklı sosyal projelerinin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.