Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmeti veren personellerin yarın yapacağı grev nedeniyle Milano ve Bologna seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. İtalya'da yarın planlanan grev, Milano Malpensa ve Bologna Guglielmo Marconi Havalimanları'ndan birçok uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

İptal edilen seferler

Grev nedeniyle, THY'nin şu seferleri iptal edildi:

TK-1873 İstanbul-Milano

TK-1874 Milano-İstanbul

TK-1895 İstanbul-Milano

TK-1896 Milano-İstanbul

TK-1878 Milano-İstanbul (TK-1877 uçuşu yolculu gidiyor, dönüşü iptal)

TK-1323 İstanbul-Bologna

TK-1324 Bologna-İstanbul

Yolculara bilgilendirme

THY, etkilenen yolcularına alternatif çözümler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgilere THY'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekleri belirtildi.