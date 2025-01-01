TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk yarısını 10 puanla tamamlayarak düşme hattında yer alan Kuşadasıspor, ikinci yarıda kümede kalma mücadelesi için kadroda revizyona gitti. Siyah-beyazlı ekip, devre arasında 6 futbolcusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Takımın performansını yükseltmek ve ligde kalma hedefini gerçekleştirmek için yapılan bu hamlede Berke Avcı, Batu Burhan Çevik, Batın Özdemir, Emir Yazıcı, Ferhat Öztaşdelen ve Mirzacan Yıldırım ile vedalaşıldı. Kulüp yönetimi, oyuncularla yapılan görüşmelerin ardından sözleşmeleri karşılıklı feshetme kararı aldı. Sezonun ilk yarısında istediği performansı sergileyemeyen Kuşadasıspor, ikinci yarıda güçlü bir geri dönüş için yeni transferlere odaklanmayı planlıyor. Teknik heyet ve yönetim, takımı ligde tutmak için gerekli adımları atmaya kararlı. Taraftarlar ise alınacak yeni isimlerle takımın bu zorlu süreçten başarıyla çıkmasını umut ediyor.

Kaynak: DHA