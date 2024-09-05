Torbalı’da Kurtuluşun 102. Yılı Onuruna Muhteşem Kutlama

Torbalı Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü onurlandırmak amacıyla düzenlediği Güz Etkinlikleri’ne renkli bir başlangıç yaptı. Etkinliklerin ilk günü, hem tarih hem de kültürle dolu çeşitli aktivitelerle Torbalı halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Metropolis koşusu

Etkinlikler, sabah saatlerinde düzenlenen 5 kilometrelik Metropolis Koşusu ile başladı. İlçenin tarihi dokusunun keşfedildiği bu spor etkinliğine sporseverler büyük ilgi gösterdi. Metropolis Antik Kenti’nin tarihi atmosferi eşliğinde gerçekleştirilen koşu, katılımcılara hem spor yapma hem de Torbalı’nın kültürel mirasını keşfetme fırsatı sundu.

Çocuklar için eğlenceli aktiviteler

Koşunun ardından, Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı’nda çocuklar için şişme oyuncaklar, yaratıcı atölyeler ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Aileler ve çocuklar bu alanda keyifli vakit geçirirken, etkinlikler herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak sunuldu.

"Üreten Kadınlar Sokağı"nın açılışı

Torbalı’da kadın girişimcilerin üretkenliğini sergilediği Üreten Kadınlar Sokağı’nın açılışı, etkinliklerin ilk gününe damga vurdu. Kadınların el emeği ürünlerini sergilediği sokak, ziyaretçilere hem alışveriş yapma hem de yerel üretime destek olma imkânı sundu.

Zafer Algöz’le unutulmaz söyleşi

İlk günün akşamında, Metropolis Antik Kenti’nde yerel müzik grubu 3+1’in konseri gerçekleşti. Konserin ardından sahne alan ünlü sanatçı Zafer Algöz, sanat hayatından anekdotlar paylaştığı bir söyleşi gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Torbalı Belediyesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Burcu Taner’in yaptığı söyleşiye, Belediye Başkanı Övünç Demir ve çok sayıda Torbalılı katıldı.

Güz Etkinlikleri, bugün de hız kesmeden devam ediyor. Ayrancılar’da düzenlenen 3x3 streetball turnuvası, Gazi Çamlığı’nda gerçekleştirilecek zumba etkinliği ve akşam saatlerinde Erkan Can’ın yönettiği Karavan Tiyatro gibi etkinliklerle Torbalı’da coşkulu bir kutlama haftası yaşanıyor.