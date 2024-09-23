Kuşum Aydın'dan Duygusal Veda Biz Hep Eğlenirdik

İzmir Karşıyaka'nın Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, Metin Arolat tüm sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Arolat’ın yakın dostu Kuşum Aydın, cenazede yaptığı duygusal konuşmada, aralarındaki özel dostluğu anlattı.

"Biz hep neşeli şeyler konuşurduk"

Metin Arolat ile yıllara dayanan dostluğunu dile getiren Kuşum Aydın, Arolat’ın son günlerine kadar pozitif ve eğlenceli bir insan olarak kaldığını belirtti. "Biz hep eğlenceli şeyler konuşurduk, o benimle eğlenmeyi çok severdi" diyen Aydın, Arolat ile aralarındaki dostluğun eğlence dolu anılarla örülü olduğunu vurguladı.

Kuşum Aydın, Metin Arolat'ın hayat dolu kişiliğini ve her zaman pozitif bir enerji yaydığını ifade ederek, son konuşmalarında bile neşeli sohbetlerin devam ettiğini söyledi. Aydın’ın bu duygusal vedası, cenazeye katılanlar üzerinde derin bir etki bıraktı.