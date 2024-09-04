Hindistan'ın en prestijli film festivallerinden biri olan ve Jüri başkanlığını Santeep Marwah'ın yaptığı 12 th İnternatıonal Documentary Film festival Noıda belgesel festivalinde Jüri üyeleri tarafından “MADELET-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü” belgeseli Mükemmellik Ödülü (Award of Excellence) aldı.

Hindistan'ın Noıda şehrinde bulunan Marwah Studios Complex Film City stüdyolarında yapılan törende, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi Türkiye Büyükelçiliği, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Başak Önsal Demir, ödül töreninde bir konuşma yaparak mükemmellik ödülünü kendisine iletilmek üzere Sohel Khan'a takdim etti.

'Madelet' belgeseli, belgeselci ve yönetmen Nebil Özgentürk ve ekibi tarafından Almanya, Ankara ve İstanbul'da aylar süren araştırma ve birebir röportajlar sonucunda gerçekleştirildi.

Belgeselin süresi 50 dakika. Madelet Grabbe Başusta'nın sıra dışı hayat öyküsü, daha önce de 34. Ankara Film festivali, 25. Uluslararası Altın safran belgesel Film festivali ve 3. Ayancık film Festivallerinde uzun metraj belgesel dalında da finalist olarak özel gösterimleri yapıldı. Belgeselin Prodüktörlüğünü Hüseyin Başusta yaptı.

Okuyucuya ilham veren “Dünyaya Göklerden Bakan Kız-MADELET” isimli biyografi romanından esinlenilerek senaryolaştırılan belgesel özellikle havacılık tarihi açısından büyük önem taşıyor.

“Madelet 'adalet' demektir”

Belgeselin prodüktörü olan 25 yıllık eşi Hüseyin Başusta, Madelet için; “Yaşarken kaç insana hayat belgeselinin yapılması nasip olur. Kaçımız hayatımızda belgeselimizi sinema salonların da seyredebiliriz. Kaç kişin hayatı yaşarken film festivallerinde gösterilmiştir. Kaç kişimizin yaşarken hayatının kitabı yazılmış, Hayatının biyografi romanı yazılarak yurt dışında da yayınlanmıştır. Madelet böyle sıra dışı ve özel bir kadındır. Onu kelimelerle anlatamayız. İlham verici yaşam hikayesini herkesin izlemesini tavsiye ederim. Çünkü o sıra dışı ve belki de hayatına sığdırdığı çeşitlilik ve başarı öyküleriyle, belki de tekrarı hiçbir zaman mümkün olmayacak bir hayat yaşamış, örnek bir kadındır. Her zaman da adına layık bir hayat yaşamaktadır. Madelet 'adalet' demektir. Bu belgeselin yapılmasına kaynak teşkil eden, 'Dünyaya Göklerden Bakan kız- MADELET' isimli biyografi romanını, Almanca dilinde 2025 yılında Almanya'daki okuyucularla da buluşturmak için çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz” diye konuştu.