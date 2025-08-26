Kütahya’nın köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Dumlupınar Üniversitesi, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Açıklanan verilere göre, lisans ve ön lisans programlarının tamamı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ek kontenjanlarla birlikte üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci sayısı, belirlenen kontenjanın üzerine çıkarak toplam 6 bin 279 oldu.

“Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri”

DPÜ yönetimi, elde edilen doluluk oranının üniversitenin akademik başarısının ve öğrencilere sunduğu imkanların bir göstergesi olduğunu vurguladı. Yetkililer, üniversitenin modern kampüs yapısı, geniş program yelpazesi ve öğrenci dostu yaklaşımıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer almayı sürdürdüğünü ifade etti.

Yeni döneme güçlü başlangıç

2025-2026 akademik yılı için hazırlıkların tamamlandığını belirten DPÜ, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin de üniversite yaşamına hızlı bir şekilde adapte olmaları için çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler planlandığını açıkladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bu rekor doluluk oranıyla birlikte Türkiye yükseköğretiminde önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.