Samsun-Ordu kara yolunun Terme ilçesi Gündoğdu mevkisinde 25 Ağustos sabahı meydana gelen kaza, bölgede büyük üzüntü yarattı. Mustafa Hakan O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kamyonete çarptı.

Branda çekerken çarpıldılar

Kazanın meydana geldiği sırada 55 ADU 207 plakalı kamyonetin yanında branda çeken Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Aydın Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede ikinci acı haber

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Mehmet Yıldız ise hastanedeki tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, otobüs sürücüsü Mustafa Hakan O.’nun ifadesine başvuruldu. Kaza bölgesinde trafik güvenliğinin yeniden sağlanmasının ardından yol ulaşıma açıldı.