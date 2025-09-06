Sarkatlar Köyü’nde gerçekleştirilen cenaze törenine Simav Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz, askeri erkan, gaziler, köy sakinleri ve Tay’ın yakınları katıldı. Törende, Türk bayrağına sarılı naaş köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze merasimi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Gazi Tay’ın tabutuna sarılı Türk Bayrağı, Kaymakam Vekili Açıkgöz tarafından aile bireylerine teslim edildi. Açıkgöz, Tay’ın yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Vatanımız için büyük fedakarlıklar gösteren gazilerimiz, bizler için daima birer kahramandır. Hidayet Tay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Köy halkının yoğun katılım gösterdiği cenaze töreni, dualar eşliğinde sona erdi.