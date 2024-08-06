Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 10. kilometresindeki hayvan barınağı mevkisinde meydana geldi. Güler Olğaç (54) yönetimindeki 41 KD 447 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala düştü ve takla atarak ters döndü.

Kazanın ardından, sürücü Güler Olğaç ile birlikte araçta bulunan Emel Olğaç (30), Merve Aslantürk (29), Şevval Ersöz (24), Emine Olğaç (20), Melisa Aslantürk (6) ve Mert Aslantürk (3) yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hızla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahaleleri yapılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.