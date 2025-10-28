Kütahya Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kütahya Gastronomi Festivali, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla belediye bahçesinde başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kütahya Gastronomi Festivali, belediye bahçesinde düzenlenen renkli etkinliklerle başladı. Şehrin zengin mutfak kültürünü, coğrafi işaretli ürünlerini ve yöresel tatlarını tanıtmayı amaçlayan festivalin açılışına; Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Tamer Yenikaya, Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya CHP Merkez İlçe Başkanı Zeliha Sarı, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci, İş İnsanı Emin Yüce ile çevre illerden de Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Süleyman Kodal ve çok sayıda davetli katıldı.

Festivale modern dokunuş

Festivalin ilk gününde ünlü şefler Ayvaz Akbacak, Bedri Usta, Mehmet Fatih Kalaycıoğlu, Milhan Erdem, Necati Gündüz, Özlem Mekik, Emine Beder, Esra Tokelli, Kemal Öksüz, Eyüp Kemal Sevinç, Rafet İnce ve Ceyda Özdemirli, geleneksel tariflerin korunması ve gastronomi değerlerinin önemi üzerine sunumlar yaptı. Stantlarda sergilenen yöresel lezzetler yoğun ilgi gördü. Şef Kemal Öksüz tarafından hazırlanan suşi ikramı, festivale modern mutfak dokunuşu kattı.

"Kütahya’nın vizyon markalarından biri haline getirmek istiyoruz"

Gastronominin bir şehrin kimliği olduğunu vurgulayan Kahveci, "Gastronomi, bir ülkenin dünyaya açılan penceresidir. Kütahya olarak bu potansiyelin farkındayız. Şehrimizin bereketli topraklarında yoğrulan her hamurun, pişen her yemeğin ardında tarih, emek ve sevgi var. Bu festivali bir etkinliğin ötesine taşıyarak Kütahya’nın vizyon markalarından biri haline getirmek istiyoruz" dedi.

Başkan Kahveci, gastronomi alanındaki çalışmaların stratejik bir vizyonla yürütüldüğünü belirterek, turizmi destekleyen, kadın istihdamını artıran ve yerel üreticiyi güçlendiren projelerin süreceğini ifade etti.

Kahveci, "Bugün Kütahya bir sofra kuruyor ve o sofrada geçmişle gelecek, emekle vizyon, lezzetle birlik buluşuyor. Diliyorum ki bu festival, gastronomi şehri olma yolculuğumuzda kalıcı bir iz bıraksın" diye konuştu.

Başkan Kahveci, açılışın ardından stantları gezerek üreticilerle sohbet etti.

İki gün sürecek 2. Kütahya Gastronomi Festivali, şehrin gastronomi değerlerini ulusal ölçekte tanıtarak, Kütahya’nın kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.