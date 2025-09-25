Gediz Belediyesi önünde başlayan yürüyüşte vatandaşlar ellerinde dövizlerle "Katil İsrail, Filistin’den defol" sloganları attı. Cumhuriyet Caddesi’nde Belediye önünde toplanan kalabalığa konuşan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Akel, "Bugün burada sadece bir yürüyüş yapmak için değil, vicdanımızın, insanlığımızın ve kardeşliğimizin sesi olmak için bir araya geldik. Gediz’den yükselen bu ses, Gazze’de bombaların gölgesinde yaşayan masum çocukların sesiyle birleşiyor" dedi.

Başkan Akel, Filistin halkının yıllardır süren bir zulüm ve işgal altında yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, "Gazze’de yaşananlar, sadece bir coğrafyanın sorunu değil; insanlık onurunun sınandığı bir vicdan meselesidir. Bizler Gediz halkı olarak bu acıya sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ifadelerine atıfta bulunan Akel, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; İsrail terör devletidir. Netanyahu eli kanlı bir katildir. Zulme karşı susmak, zulmün bir parçası olmaktır. Biz Gediz olarak susmayacağız" şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında şiirler okundu, Kurşunlu Camii Müezzin Kayyımı Hidayet Gülben tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kız öğrenci Ayşe Nisa Kazak’ın okuduğu ilahi ve küçük bir kız çocuğunun okuduğu şiir, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Program, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan’ın yaptığı dua ile sona erdi.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Necdet Akel’in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın, Gediz MYO Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Dağılgan, Gediz Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Güner, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.