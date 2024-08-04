Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, manda yetiştiriciliğini proje köylerde yaygınlaştırarak, ekonomik getirisi yüksek bu sektörün köy ekonomilerine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. 2020-2024 yılları arasında sağlanan desteklerle, unutulmaya yüz tutmuş manda yetiştiriciliği yeniden canlandırıldı.

Destekler devam ediyor

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü'nün proje köy olarak seçtiği Karaöz Köyü'nde, 2022 yılında 9 aileye toplamda 388 bin 800 TL kredi ve 97 bin 200 TL hibe desteği sağlandı. 2023 yılında bu destekler genişletilerek, 20 aileye toplamda 1 milyon 848 bin TL kredi verildi. 2024 yılında ise, 2 aileye 384 bin TL kredi ve 96 bin TL hibe desteği sunuldu.

Diğer bir proje köy olan Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Çobanköy’de de manda yetiştiriciliği teşvik ediliyor. 2020 yılında 9 aileye 216 bin TL kredi ve 54 bin TL hibe verilmişti. 2024 yılında ise bu destekler artırılarak, 10 aileye toplamda 1 milyon 920 bin TL kredi ve 480 bin TL hibe desteği sağlandı.

Orman Bölge Müdürlüğü, 2020-2024 yılları arasında Kütahya'da 72 aileye toplamda 6 milyon 915 bin 200 TL kredi ve 1 milyon 728 bin 800 TL hibe olmak üzere toplamda 8 milyon 644 bin TL destek sağlandığını açıkladı. Yapılan bu yatırımla, manda yetiştiriciliğinin köylerde yeniden yapılması sağlanarak, köylülerin ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış oldu. Müdürlük, bu desteklerin hem köy ekonomilerini hem de ülke ekonomisini olumlu yönde etkilediğini belirtti.