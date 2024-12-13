Müftü Açık, cami merkezli eğitimin önemine dikkat çekerken, ilim yolculuğunda sabır ve hürmetin hayati olduğunu vurguladı.

"Cami, İlmin Merkezi Olmalı"

Konferansta, camilerin eğitimdeki rolünü vurgulayan Dr. İrfan Açık, cami merkezli bir eğitim anlayışının gerekliliğine dikkat çekti. Açık, “Cami sadece bir bina değil; Allah’ın en sevgili mekânıdır. Burada ilim halkaları oluşturarak hadis, tefsir ve fıkıh gibi derslerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Cami merkezli bir sistem kurulmadıkça, toplum üzerindeki etkimiz sınırlı kalır” dedi.

Sabır ve Hürmetin Önemi

Müftü Açık, ilim yolculuğunda öğrencilerin hocalarına karşı saygılarını korumaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“İlim talebesinde sabır ve hürmet olmazsa olmazdır. Hocaların eksikliklerine odaklanmaktan ziyade, ilmin özüne yoğunlaşılmalıdır. İhtilaflı konulara gereğinden fazla zaman harcamak yerine temel bilgileri kavramak öncelikli hedef olmalıdır.”

Açık ayrıca, eleştirel bakış açısının önemini kabul etmekle birlikte, bunun saygı ve hürmet çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti:

“Henüz temel bilgileri öğrenmeden kadim eserleri ve hocaları eleştirmek doğru değildir. Eleştiri bir olgunluk işidir ve bunu yaparken ilme ve hocaya olan saygı korunmalıdır.”

Konferans Sonunda Teşekkür Plaketi

Etkinlik sonunda, DPÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yalçın, Müftü Dr. İrfan Açık’a teşekkür ederek bir hediye takdim etti. Katılımcılar, konferansın ilim tahsili ve eğitime dair önemli farkındalıklar oluşturduğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Bu anlamlı konferans, gençlerin ilim yolculuğuna ışık tutan öğütlerle sona erdi.